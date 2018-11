Un riconoscimento che parte dall’impegno dei gruppi costruttori di veri e propri giganti di cartapesta e si concretizza in un progetto condiviso per l’intera comunità.

Una qualità artistica nelle tecniche e nelle maestose opere realizzate consolidata nel tempo che richiama migliaia di visitatori e merita la giusta valorizzazione ben oltre i confini regionali.

Ora, per la prima volta il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha previsto un contributo di oltre cinquantamila euro per il CARNEVALE DI LARINO, ritenuto carnevale storico, accogliendo il progetto innovativo presentato dall’amministrazione comunale come spiegato dall’assessore comunale al Turismo, Alice Vitiello.

Il progetto è frutto del lavoro condiviso dal Comune con l’associazione Larinella e il contributo gratuito del giovane ingegnere, Giuliano Maglieri. Tra le attività ci sono una video mapping in 3D, un museo virtuale, laboratori didattici con i maestri della cartapesta, eventi e altro. Non solo: da quest’anno i carri allegorici potranno contare, come spiegato dal sindaco, Pino Puchetti su una tensostruttura che assicurerà spazi adeguati e misure di sicurezza. Puchetti si è soffermato più volte su un lavoro di gruppo che premia tutta la comunità e che vuole diventare un modus operandi dell’amministrazione evitando inutili scontri per il bene di tutta Larino.

All’incontro nella biblioteca del palazzo ducale sono intervenuti l’assessore Nicola Giardino, Danilo Marchetti e Laura Ricci per l’associazione Larinella e i costruttori dei carri.

Quest’anno l’attesa sfilata dei giganti di cartapesta è in programma in due fine settimana: 2 e 3, 9 e 10 marzo. Un riconoscimento, quello del Mibac, di non poco conto che ora proietta il carnevale larinese verso nuovi e ambiziosi traguardi che potranno dare impulso al turismo e alla ricettività.