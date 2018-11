Sabato 24 novembre 2018, alle ore 11:00 presso l’auditorium del Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano ci sarà la presentazione del progetto ERASMUS + denominato “STEP UP WITH GOOGLE AND MOBILE TOOLS”.

La scuola infatti parteciperà come partner ad un progetto europeo il cui obiettivo principale sarà quello di migliorare l’utilizzo delle tecnologie informatiche e delle strumentazioni mobili nelle strategie di insegnamento e di apprendimento per migliorare le competenze digitali sia degli alunni sia dei docenti.

Il progetto consentirà ai ragazzi di partecipare con successo alla vita delle loro comunità, all’economia globale e in un futuro prossimo ad essere lavoratori e cittadini molto competenti e provvisti di una “identità europea”.