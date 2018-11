Fra i settori che stanno riscontrando il maggior successo in Italia, si trova senza ombra di dubbio quello del mercato immobiliare. Attualmente sono tantissimi gli italiani che hanno scelto di acquistare un immobile, in quanto a una situazione di maggiore stabilità economica dei cittadini si è accompagnato un costante calo dei prezzi delle case al mq.

Il mercato immobiliare sta d’altronde vivendo un momento di grande crescita: secondo i dati rilevati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, si parla di un aumento di compravendite pari al +5,6% , con un totale di oltre 150mila transazioni nel solo secondo semestre 2018. Naturalmente la situazione varia di regione in regione e, tra queste, attualmente il Molise si è imposta alla guida del mercato nel Meridione.

La crescita del mercato immobiliare in Molise

Anche se il tasso di crescita è leggermente inferiore alla media nazionale, il Molise si candida come la migliore tra le regioni del Sud alla luce di un incremento, in termini di compravendite di case, pari al +4,5% nel 2018. Sorridono anche le prospettive, considerando che – entro la fine dell’anno in corso – il numero di transazioni immobiliari dovrebbe arrivare fino a 2.300 unità (+200 unità rispetto al 2017).

Interessante inoltre notare come la crescita del mercato sia attualmente trainata da quello delle seconde case, in quanto sempre più italiani, affascinati da questa piccola ma accogliente regione, vi acquistano casa per trascorrervi le vacanze. Agli italiani si accompagnano inoltre sempre più turisti, attirati soprattutto dai prezzi delle case.

Come risparmiare sulla seconda casa

Per tutti coloro che decidono di acquistare una seconda casa, in Molise e non solo, emerge una necessità: imparare a tagliare le spese ove possibile, per via dei costi che naturalmente appartengono ad una seconda abitazione. In primo luogo, è opportuno farlo cercando le offerte luce pensate per chi ha la seconda casa , così da tagliare una tra le più importanti voci di costo.

Si consiglia inoltre di pensare anche all’arredamento dell’immobile : una voce di spesa sempre molto alta e che richiede un approccio attento allo stile ma anche al budget. Il primo suggerimento è di optare per uno stile minimal, in quanto votato all’essenzialità e dunque all’acquisto di pochi complementi d’arredo. In questo caso può essere di grande aiuto anche l’acquisto di mobili multi-funzionali, che permettono di limitare al minimo la spesa senza però rinunciare a nulla di quanto necessario. Attenzione inoltre a quello che si ha già in casa e non si utilizza più: il riciclo è infatti un ottimo alleato del risparmio (e dell’ambiente!).

Comprare una seconda casa in questo momento è sicuramente uno degli investimenti tra i più proficui e capire come risparmiare permetterà certamente di massimizzare il proprio investimento.