Isernia. Sorpreso a rubare legna, denunciato dai Carabinieri Forestali

Denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo della provincia di Isernia per furto di legna in area demaniale. L’operazione è stata messa in atto dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Frosolone, nell’ambito delle attività di tutela del patrimonio forestale e ambientale. La pattuglia a seguito di un controllo effettuato nei giorni scorsi in una località di un comune dell’alto Molise ha constatato che l’uomo aveva tagliato furtivamente due piante di faggio. Conseguentemente nei confronti della persona è scattata una denuncia per furto, mentre parte del materiale legnoso rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.