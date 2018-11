Se l’Amministrazione provinciale non va ad Agnone, ci pensano gli studenti dell’alberghiero ad andare a Isernia. Lo hanno fatto oggi, organizzando una manifestazione nel capoluogo di provincia. A colpi di slogan e cartelli hanno sfilato per le vie della città fino a raggiungere la sede dell’ente, in via Berta. Il problema è noto e si trascina avanti da tempo. Dopo il trasferimento della scuola dalla sede di San Marco a quella dell’Itis, i ragazzi si ritrovano senza laboratori e senza la possibilità di fare pratica. E per loro questo aspetto è fondamentale. Per ora Comune e Provincia, grazie alla disponibilità di un privato, Luigi Diana, hanno trovato una soluzione provvisoria. Ma agli studenti non basta. Vogliono il completamento dei laboratori (pronti all’80%). Al termine della manifestazione una delegazione dell’alberghiero di Agnone è stata ricevuta dal presidente della Provincia Lorenzo Coia. Da lunedì – ha detto – i ragazzi potranno fare lezione nella sede provvisoria, ma per il completamento dei laboratori occorrono i fondi della Regione. Occorrono 150mila euro.