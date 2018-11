È in corso di accertamento la dinamica di un’aggressione con un coltello avvenuta nella zona di via Udine a Termoli. Un uomo di 60 anni è rimasto ferito. I Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno arrestato un cinquantenne. Sul posto un’ambulanza del 118 con i volontari della Misericordia per i soccorsi. S’indaga per fare chiarezza sull’accaduto.