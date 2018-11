Per la tradizione cattolica quella del 21 novembre è la festa della Madonna delle Grazie. Ma ad Agnone è molto di più. Per tutti è il “Piccolo Natale, una messa celebrata all’alba nella chiesa di San Marco. In passato questa era l’occasione per gli artigiani del posto – in procinto di partire per vendere i loro prodotti fuori regione – di salutare i familiari e gli amici e respirare un minimo di atmosfera natalizia. Le prime notizie ufficiali su questa festa risalgono alla prima metà dell’Ottocento, ma in realtà è molto più antica, originariamente era infatti legata alla chiesa di San Pietro. Ed è stata la famiglia Amicarelli a dare il via alla tradizione del piccolo natale. Oggi tocca ai discendenti portarla avanti.

Ogni anno, nonostante l’orario insolito, la chiesa di San Marco si riempie di gente. Anche i giovani agnonesi sono molto legati al Piccolo Natale. Alcuni di loro stanno cominciando a prendere in mano le redini del comitato organizzatore. Altri, invece, sono diventati l’anima di quell’orchestra che trasmette ai fedeli lo spirito natalizio, soprattutto grazie alla Pastorale, il brano musicale concepito da Filippo Gamberale. Poi, al termine della messa, un’altra grande tradizione: la colazione con cioccolata calda e raffaioli, un dolce tipico agnonese.