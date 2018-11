Torna puntuale anche quest’anno l’appuntamento con la solidarietà. Sabato 24 novembre, per l’intera giornata, in cento punti vendita del Molise sarà organizzata la giornata nazionale della Colletta alimentare, iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. I volontari saranno presenti davanti ai principali punti vendita del Molise, consegnando ai cittadini che si recano a fare la spesa un sacchetto nel quale lasciare prodotti alimentari destinati ai poveri. Si tratta di generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene della persona e per l’infanzia.

In mattinata, a Campobasso, la conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale è stato ricordato come anche nel Molise il fenomeno della povertà sia in preoccupante aumento. Il cibo raccolto sarà distribuito ai 33 enti caritativi molisani convenzionati con il Banco Alimentare che assistono quotidianamente quasi cinquemila persone che nella nostra regione vivono in condizioni di indigenza.

Nel corso del 2017 sono stati quasi 270mila i chilogrammi di prodotti alimentari distribuiti ai bisognosi. In Molise i volontari impegnati saranno mille e saranno riconoscibili dalla pettorina gialla che indosseranno. La novità dell’edizione 2018 della Colletta Alimentare consiste nella possibilità di partecipare alla spesa solidale anche facendo la spesa online sulla piattaforma di alcune grandi catene di distribuzione che aderiscono all’iniziativa.

La Colletta alimentare gode dell’alto patronato della Presidenza della Repubblica ed è il gesto con il quale la quale la fondazione Banco alimentare aderisce alla Giornata mondiale dei poveri 2018 indetta da papa Francesco.