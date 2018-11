Inclusione sociale per detenuti e soggetti affetti da dipendenze: 1,5 milioni di euro a disposizione

Un milione e mezzo di euro da utilizzare in tre anni. A tanto ammonta il fondo della Regione Molise messo a disposizione per progetti rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale come detenuti, soggetti disposti a misure alternative alla detenzione o affetti da dipendenze.

Destinatari delle risorse sono gli ambiti sociali territoriali che sul tema hanno presentato alla Regione progetti di tirocinio rivolti proprio a queste categorie a rischio che, insieme alla esclusione sociale, rischiano anche di restare a tempo indeterminato fuori dal circuito lavorativo.

I tirocini in questione, organizzati dai sette ambiti territoriali molisani, possono avere una durata minima di quattro mesi e massima di dodici. Nei giorni scorsi, proprio in favore di tali tirocini, dalla regione Molise sono partiti i primi pagamenti a favore degli ambiti territoriali di riferimento. Si tratta di una anticipazione pari al 50% del valore complessivo dei progetti. A guidare la classifica dei finanziamenti è l’ambito sociale di Larino, al quale vanno oltre 131mila euro dei 424 e 900 complessivi erogati in questa fase dalla Regione Molise. Seguono Termoli con107mila, Campobasso 72, Isernia 55, Venafro 21, Bojano 20 e, fanalino di coda, Agnone a cui sono stati assegnati al momento circa17mila euro.

La misura messa in campo dalla Regione deriva da finanziamenti europei destinati alla inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione che, per diverse ragioni, sono prese in carico dai servizi sociali.

In buona sostanza, i tirocini hanno la funzione di accompagnare i soggetti interessati verso l’attivazione di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa e associata.

Complessivamente i progetti attivi di inclusione sociale in Molise, comprese quelli oggetto di questa ultima misura, sono 159 di cui 116 nella provincia di Campobasso e 43 in quella di Isernia. Diverso lo stato di avanzamento e dei pagamenti tra le due provincie. In provincia di Campobasso su un totale di 4milioni e 300mila euro finanziati, le somme erogate sono pari a 3milioni e 100mila euro. In ritardo Isernia dove su circa 2milioni di euro finanziati i pagamenti equivalgono a 870 mila euro.