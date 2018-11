Campobasso- Ladruncolo seriale acciuffato dai poliziotti

Dove passava lui non restava più nulla. Garage e cantine il suo obiettivo preferito. Almeno una ventina i colpi messi a segno per lo più nel quartiere Vazzieri: via Carducci, via Pascoli, via Alfieri. Ma questo ladruncolo seriale, si era spinto anche in via Garibaldi, in via San Giovanni dei Gelsi e via Puglia.

Ha rubato di tutto: dalle canne da pesca a un compressore, una bicicletta, un condizionatore, tutta roba che primo o poi finisce in cantina o in garage. Per questo 22enne tossicodipendente materiale utile per comprarsi dosi di coca e di eroina. Scambiate con attrezzi e oggetti della natura più varia. Quando i poliziotti sono arrivati a lui, dopo aver messo insieme le tracce che di volta in volta aveva lasciato dietro di sé si sono imbattuti anche in un paio di quintali di olio di oliva, appena prodotto.

Oltre al giovane ladro, gli agenti della quadra mobile hanno anche denunciato il presunto ricettatore, un rom di 29 anni.

Un po’ più sofisticata la truffa di un altro 22enne, anch’egli scoperto dalla Mobile di Campobasso che è riuscito a farsi caricare un paio di volte la post pay con lo stesso sistema. Esibendo carta d’identità e tessera sanitaria false, il pregiudicato di Castel Volturno ha ingannato la commessa del bar di un centro commerciale e di un negozio di telefonia. A ricarica effettuata, invece di tirar fuori i soldi, il giovane se l’è data a gambe lasciando sul bancone i documenti contraffatti. La sua trovata, però, non ha ingannato il sistema automatico del riconoscimento delle immagini in dotazione alla Polizia che lo ha così individuato e denunciato