Abitazioni, rimesse e attività produttive allagate. Alberi sradicati dalla furia dell’acqua e del vento, campi inondati e coltivazioni distrutte. La violenta ondata di maltempo della notte scorsa ha causato danni e disagi notevoli in provincia di Isernia. Situazione critica tra Venafro e Sesto Campano, a causa dell’esondazione del Volturno. I Vigili del fuoco sono tra l’altro intervenuti per salvare alcune persone intrappolate in macchina all’altezza di Ponte Reale e per soccorrere un agricoltore che per lo spavento si era rifugiato sul tetto. Molte coltivazioni sono andate distrutte, diverse le case allagate. Sotto accusa la mancata pulizia degli argini dei corsi d’acqua.

Situazione analoga anche al nucleo industriale di Pettoranello. Lo svincolo è stato chiuso al traffico. Ingenti i danni alle attività industriali e artigianali. I materiali imballati, fermi da qualche giorno sul piazzale di un’azienda, hanno addirittura cominciato a galleggiare. Purtroppo questa non è novità. La causa va ricercata nella mancata pulizia del canale che convoglia le acque dell’area industriale nel Carpino, oltre la rottura di un argine. Il sindaco Andrea Nini ha più volte segnalato il problema. E a fatica ha ottenuto i fondi per risolverlo, ma si è ancora in attesa del via libera definitivo del ministero dell’Ambiente. Problemi anche sulla tratta ferroviaria. Ritardi sono stati segnalati quasi ovunque. A Monteroduni un treno è stato costretto a fermarsi, a causa di un albero finito sui binari. Piogge abbondanti anche ad Acquaviva d’Isernia, come testimoniano queste immagini amatoriali. Ieri sera in paese scorreva un vero e proprio fiume in piena. L’acqua ha sollevato e portato a valle sampietrini e pezzi d’asfalto. L’attenzione resta alta anche in Alto Molise, dove a preoccupare sono soprattutto le frane e gli smottamenti. A Capracotta si è invece rivista la neve. Un buon auspicio in vista della stagione sciistica, ormai alle porte.