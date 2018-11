Gioco del Brain, al dopolavoro ferroviario di Campobasso anche il test del Mensa

La vita può riservare incredibili sorprese: una è scoprire di avere l’intelligenza fuori dall’ordinario ed entrare nel Mensa Italia. Oggi nel nostro Paese ne fanno parte 1891 persone e molti sono entrati nel mese di novembre provando il test e partecipando al gioco del Brain.

A Campobasso (CB), domenica 25 novembre dalle ore 11,00, presso il Dopolavoro Ferroviario, si terrà la prova del Brain e anche il test del Mensa. Il Brain è il torneo annuale costituito da quiz logico matematici, che si tiene nel corso dell’intero mese di novembre in tutte le sedi locali del Mensa Italia. Saranno premiati i primi 3 classificati nella graduatoria nazionale con un prestigioso attestato di vincita e buoni Amazon.

L’età minima per partecipare è di 16 anni compiuti. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore. È necessario solo presentarsi con un documento d’identità ed è richiesto un contributo di euro 10,00 per le spese di amministrazione, valutazione e comunicazione del risultato. Per prenotazioni contattare la segreteria del gruppo locale alla e-mail: giomarpi@yahoo.it oppure frafrana.fm@gmail.com Per ulteriori informazioni: brain.mensa.it

In Molise si contano 5 soci e il Brain vuole essere un momento per cercare di identificare e valorizzare le intelligenze che vivono e lavorano nel territorio.

Il Mensa è un’associazione internazionale senza scopo di lucro della quale possono essere membri le persone che abbiano raggiunto o superato il 98º percentile del QI (quoziente di intelligenza). Per diventare un “Mensano” (così si definisce un membro del Mensa), bisogna quindi rientrare nel 2% della popolazione mondiale con il più alto Quoziente Intellettivo. “Mensa” deriva dal vocabolo latino mensa (“tavola”) e si riferisce al concetto di tavola rotonda, per il quale tutti i membri sono uguali tra loro. Gli scopi del Mensa sono: scoprire e incoraggiare l’intelligenza umana a beneficio dell’umanità; incoraggiare la ricerca su la natura, le caratteristiche e gli usi dell’intelligenza; incoraggiare i contatti sociali fra i Soci per mezzo di conferenze, discussioni, pubblicazioni, gruppi di studio, convegni o altri mezzi utili a tali fini.