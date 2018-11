di Termoli ha da poco concluso in Florida, a Pompano beach, città di 130mila abitanti vicina a Miami con cui Termoli ha siglato un gemellaggio. La delegazione composta dal sindaco Angelo Sbrocca, dalla responsabile della comunicazione Valentina Fauzia, dal delegato alla cultura Michele Macchiagodena e dal consigliere di minoranza Francesco Rinaldi, è stata in America a proprie spese, dunque a costo zero per il Comune. “Un viaggio molto interessante che ci ha permesso di conoscere una realtà che ha punti in comune con la nostra – ha spiegato il sindaco – e che da quando ha portato a termine la riqualificazione della città con investimenti in parcheggi e altre infrastrutture ha visto incrementare la propria economia e anche la propria popolazione che in pochi anni è passata da 100mila a 130mila residenti”. Incontri non solo politici, ma anche con tecnici del Comune di Pompano che hanno illustrato la crescita economica della città. La delegazione ha partecipato anche a riunioni con imprenditori del posto, nel tentativo di intraprendere nuovi scambi e hanno visitato il campus universitario. In questa zona della Florida, tra Pompano, Palm Beach e Miami, vivono circa mille termolesi. Il sindaco Sbrocca è stato omaggiato della chiave della città di Pompano beach e la città ora sarà il punto di riferimento in un continente molto lontano ma pieno di opportunità

Un’esperienza unica l’ha definita invece il consigliere di Forza Italia Francesco Rinaldi che ha sottolineato la collaborazione politica per il bene del territorio che c’è tra maggioranza e minoranza, al punto che il candidato sindaco che perde viene nominato vice sindaco. Nel giro di qualche mese sarà la delegazione di Pompano a fare visita a Termoli e al Molise.