Telemolise nel Cuore, il 7 dicembre la quinta edizione

di Giuseppe Formato

È iniziato il conto alla rovescia per la quinta edizione di ‘Telemolise nel Cuore’, la serata di gala della redazione sportiva guidata dalgiornalista Antonio Di Lallo, che si terrà venerdì 7 dicembre 2018, a partire dalle ore 20, al Coriolis di Ripalimosani.

Ospite d’onore nell’edizione 2018 la cantante Silvia Mezzanotte, una delle storiche soliste dei Matia Bazar. “Per la sua presenza – ha affermato il direttore Antonio Di Lallo – ringrazio il suo manager Stefano Baldrini e i miei amici Simone Sala e Antonello Capuano, oltre alla mitica Daniela Terreri, che mi hanno indirizzato alla grande verso una scelta fatta già lo scorso 3 agosto, in occasione del concerto di Silvia Mezzanotte a Santo Stefano”.

‘Telemolise nel Cuore’ è la trasmissione in diretta che richiama, in una serata, tutti gli amici e i telespettatori della redazione sportiva di Telemolise e, nell’occasione, il direttore Antonio Di Lallo consegnerà gli Oscar di Telemolise.

Edizione speciale questa del 2018. Telemolise, infatti, festeggia i 40 anni dalla sua nascita e l’occasione sarà utile per il tributo al compianto editore Lelio Pallante, il quale rese grande l’emittente televisiva che irradia il segnale in Molise, in Abruzzo e anche a Roma.

“L’idea di ‘Telemolise nel Cuore’ – ha spiegato il giornalista Antonio Di Lallo – è nata per la ferma volontà di riproporre in una veste nuova gli ‘Oscar di Telemolise’, che andarono in onda dal 1987 al 1994 dall’Ariston, dall’Hotel Le Cupolette di Vinchiaturo e dall’Hotel Palma di Castropignano. È un modo per abbinare spettacolo e premiazioni nel campo sportivo e sociale. Il mio ringraziamento, in anticipo, va alla squadra di

ragazzi, che si impegna sempre al massimo per assicurare la massima copertura sul territorio degli eventi sportivi molisani e, in questa specifica occasione, per aiutare nella realizzazione di una diretta complessa e importante”.

Il laboratorio artigianale di Silvano Ciccarella, storico inviato da

Bojano della redazione sportiva di Telemolise, provvederà, per l’occasione, a riprodurre la statuetta di ‘Telemolise nel Cuore’, che raffigura il simbolo dell’emittente e un traliccio poggiati su una base, coniata già per le edizioni passate.

Saranno premiate le società sportive e gli sportivi che si sono distinti nel corso del 2018, gli sponsor che supportano la redazione sportiva di Telemolise e alcune personalità molisane che si sono distinte in ambito nazionale e internazionale nel campo culturale, professionale e sociale.

La diretta inizierà alle ore 20 e alla fine della trasmissione, per chi la seguirà dal vivo, ci sarà anche una degustazione di prodotti tipici molisani.

Il direttore Antonio Di Lallo sarà affiancato nella conduzione da Erica Mastropietro e dallo staff della redazione sportiva di Telemolise. La regia, le riprese, la diretta e l’alta frequenza saranno esclusiva dell’emittente dell’editore Quintino Pallante.