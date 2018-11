Isernia. Furti nelle abitazioni, la Polizia di Stato rafforza i controlli nelle borgate

La sicurezza dei cittadini al primo posto. In questi giorni, la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di prevenzione a tutela della sicurezza dei cittadini di questa provincia, con specifici e mirati controlli del territorio per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, in particolare i furti in abitazione.

Infatti, a seguito di alcuni episodi criminoso avvenuti nelle contrade di Isernia, il Questore Roberto Pellicone ha voluto rafforzare i controlli nelle frazioni.

Sono stati predisposti posti di controllo lungo le arterie principali e di collegamento e sono stati impiegate ulteriori pattuglie nella vigilanza, in particolare nelle zone più isolate e facile obiettivo di eventuali malintenzionati.

Sui recenti episodi di furto in abitazione, sta indagando la Questura che già ha effettuato rilievi tecnico-scientifici, acquisendo anche le immagini estrapolate da alcuni sistemi di video sorveglianza della zona, ora al vaglio degli inquirenti per un’attenta analisi.

Rimane comunque alta l’attenzione da parte della Polizia di Stato che, nelle prossime settimane, proseguirà con i controlli anche con l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine.