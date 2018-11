Isernia. Concerto di beneficenza per i 50 anni dei Led Zeppelin, ricavato devoluto all’Afasev

Da anni, e con enormi sacrifici, l’Afasev – l’associazione famiglie svantaggiate e volontari – si impegna per dare un futuro più sereno agli ospiti della sua struttura. La carenza cronica di fondi rischia di far naufragare un progetto che ha dato nuove speranze ai familiari di tanti ragazzi, non solo molisani. Per dare a tutti loro un aiuto concreto, l’associazione MariSer (Il pianeta della solidarietà) ha organizzato un concerto di beneficenza- destinando il ricavato proprio all’Afasev. L’appuntamento è per sabato primo dicembre a partire dalla 20:30 all’auditorium di Isernia, con la buona musica dei Led Zeppelin, un tributo in occasione del 50esimo anniversario della nascita della band. L’esperienza di Pasquale Fevola – orginario di Roma e oggi vice presidente dell’Afasev – fa comprendere con estrema chiarezza quanto sia importante la missione portata avanti dall’associazione. Ha conosciuto per caso l’associazione. Ha visitato la sede e l’ambiente sereno e l’amore dato ai ragazzi lo ha spinto ad affidare suo figlio alla struttura. “So di lasciarlo in buone mani, anche quando non ci sarò più”, ha detto. Il risvolto benefico della manifestazione di scena all’auditorium, ha spinto l’amministrazione comunale di Isernia a sostenere con piena convinzione questo progetto, dando il proprio patrocinio all’evento.