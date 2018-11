Si era persa. A recuperarla e a restituirla ai legittimi proprietari sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia. Una storia a lieto fine per Vicky, una bellissima gattina maculata di una coppia isernina. Ieri mattina si erano perse le tracce della micia, subito erano scattati gli appelli su Facebook, poi i proprietari l’avevano ritrovata. Si era arrampicata su un albero, senza riuscire a scendere. Era qui che aveva trovato rifugio, dopo essere stata inseguita da un pastore tedesco che continuava a puntarla dal basso. L’intervento dei caschi rossi è stato provvidenziale. Sono stati gli uomini di contrada Rio a metterla in salvo e a permetterle di tornare a casa. È per questo che i proprietari hanno voluto ringraziarli pubblicamente. “Sono stati cortesissimi, alla nostra richiesta di aiuto si sono subito messi a disposizione. Un plauso va a queste persone straordinarie, al responsabile che ci ha inviato immediatamente la squadra. Vogliamo citarli uno per uno per la grandissima disponibilità e sensibilità dimostrata. Andrea Antenucci il caposquadra, Massimo Di Francia e Bruno Di Ciocco vigili coordinatori, Marco Lucarelli e Angelo Del Vecchio vigili qualificati. A loro va tutta la nostra gratitudine”. Il commento di Luciano Santagata e Serena Melogli, che hanno potuto così riabbracciare la loro adorata micetta.