Venafro. Violento scontro fra 3 auto sulla Statale 85, grave donna di 57 anni

Un grave incidente stradale si è verificato in serata sulla statale 85 Venafrana, in località Madonella, nel territorio di Venafro, in direzione Sesto Campano. Per cause che accerteranno i Carabinieri si è verificato uno scontro che ha coinvolto tre mezzi: una Citroen C1, una Fiat Punto e una Renault Kangoo. I tre conducenti, tutti di Venafro, sono rimasti feriti. Gravi, in particolare, le condizioni di una donna di 57 anni: ha riportato un trauma cranico giudicato serio dai sanitari. La donna non sarebbe in imminente pericolo di vita, ma la prognosi è riservata. Le altre due persone hanno riportato vari traumi, ma non sarebbero gravi. I feriti sono stati tutti soccorsi e portati in ospedale dal personale del 118. Sulle cause dell’incidente indagano i Carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente insieme ai Vigili del fuoco. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.