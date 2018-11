Giornata della gentilezza, iniziativa del Cuoco-Manupella e dell’Avo al Veneziale di Isernia

È stata una giornata decisamente diversa dal solito quella vissuta dagli utenti del Veneziale di Isernia. A sconvolgere la routine quotidiana, a portare un tocco di colore e qualche sorriso nelle corsie d’ospedale ci ha pensato un gruppo di studentesse dell’istituto Cuoco-Manuppella. Nell’ambito della giornata della gentilezza le ragazze hanno messo in campo il loro talento, proponendo brani musicali, realizzando opere d’arte e regalando gadget a pazienti e visitatori. La giornata della gentilezza è stata organizzata come sempre grazie al gioco di squadra che si è creato con l’Avo, l’associazione dei volontari ospedalieri, da oltre 20 in campo per dare un sostegno concreti ai pazienti e per portare un po’ di calore umano nei reparti.