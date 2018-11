Gam, ore decisive per gli operai in attesa della Cassa integrazione. Presidio in Regione

Sono ore di apprensione e di angoscia quelle che stanno trascorrendo i 262 lavoratori della GAM in attesa di conoscere quale sarà la loro sorte. Scade domani il termine dell’esame congiunto presso il Ministero del Lavoro destinato a dare il via libera alla cassa integrazione in deroga. Su questo tema, pense la spada di Damocle del rinnovo del fitto d’azienda per il quale proprio l’amministratore della Gam, Berchicci, ha chiesto garanzie circa la copertura economica della fase che precede l’erogazione dell’ammortizzatore sociale. Una richiesta che ha mobilitato lavoratori e sindacati, pronti a fare la loro parte come ha confermato il neo segretario della Camera del Lavoro di Abruzzo e Molise della Cgil, Paolo De Socio.

La questione è stata affrontata in Consiglio regionale. E’ stato proprio il presidente Toma a presentare una dettagliatissima mozione con la quale, in vista dell’incontro di domani, vengono puntualizzate alcune questioni e formulate altrettante richieste: la conferma delle misure di attrattività per l’area di crisi complessa; la conferma della exit strategy regionale dalla partecipata Gam; il sostegno regionale in sede di esame congiunto al ministero per l’ottenimento della cassa integrazione; e, soprattutto, la richiesta di ulteriori risorse governative al fine di consentire la copertura di 12 mesi del periodo di cassa integrazione. Nella mozione anche la richiesta della mobilità in deroga per il massimo periodo per i lavoratori della Ittierre.

I lavori del consiglio sono stati preceduti da un assembramento numerosissimo di lavoratori di più comparti. Da Gam e Ittierre, appunto, a quelli dello Zuccherificio sino ai lavoratori della Formazione Professionale ormai in presidio quotidiano e da tempo immemorabile davanti ai cancelli della Regione. Insomma, per la politica non un autunno caldo ma torrido.