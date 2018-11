Trasporti: nasce la Filt-Cgil Abruzzo e Molise, Franco Rolandi eletto segretario

Il processo di accorpamento della Cgil Abruzzo e Molise si è materializzato nella categoria dei trasporti della Cgil con la costituzione della “Federazione Italiana Lavoratori Trasporti” (Filt) Cgil Abruzzo e Molise. L’Assemblea Generale, che ha visto la partecipazione di circa 60 delegati provenienti dalle province abruzzesi e Molisane, ha infatti eletto Franco Rolandi primo segretario della Filt interregionale. L’elezione è avvenuta nel corso dell’XI° congresso, alla presenza del segretario di organizzazione della Filt Cgil nazionale Antonio Corradi, del Segretario della Cgil Abruzzo Sandro Del Fattore e del Segretario della Cgil Molise Paolo De Socio.

Al termine della giornata congressuale, è stato approvato all’unanimità un documento politico che ha manifestato la necessità di realizzare un modello di mobilità sostenibile quale elemento di rilancio e rinascita economica delle due regioni, al fine di recuperare il grande divario con le altre regioni in termini di infrastrutture. Durante il congresso della Filt Cgil Abruzzo e Molise è stata ribadita l’estrema importanza che riveste il trasporto ferroviario e per quel che riguarda il Molise. “É irrazionale ed inaccettabile la decisione di chiudere l’esercizio ferroviario sulla linea Termoli-Campobasso -ha dichiarato Rolandi. “L’isolamento aggravato dal terremoto e dalla mancanza di collegamenti alternativi alla Bifernina ed alla Trignina, richiede nuovi investimenti per riattivare al più presto il collegamento ferroviario verso Termoli. Inoltre anche in tema di infrastrutture stradali, entrambe le Regioni, a partire dalle grandi arterie gestite da Anas, mostrano limiti evidenti frutto di abbandono trentennale – ha continuato- Per questo motivo va seguita con attenzione la preoccupante fase storica che ci riporta deficit nella manutenzione delle infrastrutture autostradali che nei casi estremi, come peraltro l’esperienza di Genova insegna, qualora non immediatamente risolti, rischiano di isolare le due Regioni dal resto del paese.”