E’ scoppiato, in tutti i sensi, l’autunno caldo in Molise. Oltre a quello meteorologico, con temperature sopra la media, è scoppiato quello lavorativo dove le temperature sono diventate roventi. La rappresentazione del generale clima di agitazione la si è avuta questa mattina davanti alla sede della Giunta Regionale dove si sono radunati, provenienti da strade separate, due di quelli che un tempo erano i colossi del sistema produttivo molisano. Da un lato i lavoratori della Gam e dall’altro i dipendenti della ex Ittierre. Mancavano, ma sono invece presenti ad ogni consiglio regionale, gli operai dello ex Zuccherificio. Se la vicenda Gam potrebbe assumere una piega tragica, a ragione del mancato rinnovo del fitto di ramo di azienda, necessario ai fini del rinovo della cassa integrazione, per la Ittierre il discorso si sposta sul piano del reinserimento lavorativo degli ex dipendenti che si sono presentati questa mattina dal presidente della Regione Toma con una loro proposta.

Questo lo scenario che infuoca l’autunno molisano che, del resto, è un autunno perpetuo, trascinandosi ormai da anni le vertenze che stanno mettendo spalle al muro centinaia di famiglie molisane. Si capirà, nei prossimi giorni, se effettivamente dal nuovo corso politico inaugurato lo scorso 22 aprile potranno venire risposte a lavoratori e famiglie che ormai spettano da troppo tempo.