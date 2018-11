Isernia. Divina Commedia, Gravina: grande sostegno da cittadini e istituzioni molisane

Ogni sera gran pienone. E tanto entusiasmo anche al mattino, quando l’auditorium di Isernia ha aperto le sue porte alle scolaresche. L’anteprima mondiale della Divina Commedia non poteva andare meglio. E lascia ben sperare per il prosieguo del suo cammino che porterà il musical nelle principali città italiane e all’estero. Tra gli spettatori anche Gabriele Gravina, da poco nominato presidente della Figc, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Un presenza non casuale, la sua. L’opera è stata infatti prodotta dal gruppo imprenditoriale di famiglia. L’imprenditore ha voluto ringraziare il pubblico, il Comune e soprattutto la Regione per il sostegno ricevuto. E che ha permesso di portare in scena un’opera davvero impegnativa. Sono vari i motivi alla base del successo duraturo di uno spettacolo che Gravina ha definito “perpetuo”. Intanto sa proporsi alle scuole in maniera innovativa, offrendo una proposta didattica alternativa e in linea con le aspettative dei ragazzi. E poi perché sa sempre rinnovarsi. A margine qualche considerazione anche sullo stato di salute del calcio in Italia. Gravina ha ereditato una situazione difficile. Ma anche partendo dall’Inferno si può raggiungere il Paradiso, ha detto ai cronisti.