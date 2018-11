La Federazione nazionale della stampa italiana chiama i giornalisti e i cittadini alla mobilitazione dopo i ripetuti attacchi del vicepremier Di Maio e di Alessandro Di Battista rivolti all’intera categoria. Domani, 13 novembre, in contemporanea in tutte le piazze dei capoluoghi di regione, dalle 12 alle 13 si terrà l’iniziativa ‘Giù le mani dall’informazione per la libertà di stampa’.

A Campobasso sarà piazza Municipio ad ospitare l’evento, annunciato dal presidente dell’Assostampa Molise, Giuseppe Di Pietro e da quello dell’Ordine dei giornalisti, Pina Petta.