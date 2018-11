Un ragazzo di 27 anni originario dell’Est Europa è stato arrestato dai carabinieri a Campomarino per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. A chiedere aiuto ai militari dell’Arma era stata una giovane di 25 anni che al telefono aveva raccontato di vivere a San Severo in un appartamento con il connazionale che però la costringeva a prostituirsi sulla statale 16. Immediato il blitz dei carabinieri che ieri sera, in territorio di Campomarino, hanno sorpreso l’uomo proprio mentre faceva salire in auto la donna. Per il 27enne è scattato l’arresto in flagranza di reato. Si trova ora rinchiuso nel carcere di Larino.