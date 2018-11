Viadotto Sente, via libera al finanziamento a un passo. Domani vertice in Prefettura

Le notizie arrivate nelle ultime settimane da Roma riaccendono le speranze di riaprire al traffico il viadotto Sente in tempi ragionevoli. Il lavoro fatto dai parlamentari abruzzesi e molisani di vari schieramenti sembra aver prodotto ottimi risultati, per certi versi inattesi. Per il via libera al finanziamento di due milioni di euro manca ancora l’ok del Senato, ma dovrebbe arrivare già la settimana prossima, ha commentato il presidente della Provincia di Isernia, Lorenzo Coia. Che nel frattempo ha annunciato anche un incontro in Prefettura (domani pomeriggio) per cominciare a discutere anche sui tempi necessari per la riapertura di un collegamento stradale vitale per chi risiede nei paesi dell’Alto Molise e dell’Alto Vastese. Oltre ai soldi che dovrebbero arrivare da Roma, per il Sente ci sono anche i fondi stanziati dalla Regione, ha ricordato Coia. Le premesse per mettere la parola fine ai disagi che stanno subendo i cittadini abruzzesi e molisani ci sono tutte. Certo è che la Provincia di Isernia non poteva non chiudere il viadotto, a serio rischio crollo, ha detto ancora il presidente dell’ente di via Berta. Come già accennato, il punto sul Sente sarà fatto domani, durante un incontro fissato alla Prefettura di Isernia a partire dalle 17:30. Previsto anche un sit-in da parte di un gruppo di cittadini che ha raccolto centinaia di firme per chiedere l’immediata riapertura del viadotto.