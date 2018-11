Campobasso si prepara a vivere un evento straordinario, a celebrare i trecento anni dalla nascita di Paolo Saverio Di Zinno, colui che ha dato forma e vita ai Misteri. Un anniversario che il sindaco Antonio Battista, la Giunta e l’intero Consiglio conunale hanno deciso di valorizzare con una uscita straordinaria degli Ingegni. Il prossimo 2 dicembre, nel pomerigigo, intorno alle 17, la suggestiva sfilata lungo le principali vie della città. Una versione invernale della tradizionale manifestazione del Corpus Domini campobassano che ogni anno richiama migliaia di persone che arrivano non solo da fuori regione, ma anche da ogni parte d’Italia e dall’estero. In mattinata nella sala del Comune, la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Accanto al sindaco Battista, l’arcivescovo della diocesi di Campobasso-Bojano Bregantini, il presidente dell’associazione Misteri e Tradizioni, Liberato Teberino e gli assessori che stanno collaborando all’organizzazione della manifestazione.

La data del 2 dicembre aprirà ufficialmente le manifestazioni natalizie. Per l’occasione sarà anticipata l’accensione dell’albero di Natale, mentre in città, in occasione della sfilata degli Ingegni del Di Zinno è previsto l’arrivo di tecnici ministeriali con il compito di vedere dal vivo i Misteri sui quali, come noto, è in corso l’istruttoria per dichiararli patrimonio Unesco.

“Sarà l’occasione per mettere in risalto le nostre tradizioni, la nostra storia – ha spiegato il sindaco Battista nel corso della conferenza stampa – Un modo per promuovere il nostro territorio anche nei grandi circuiti del turismo”.

La manifestazione è organizzata anche con la collaborazione della Diocesi e la presenza del vescovo Bregantini rappresenta la sinergia che è nata con l’amministrazione comunale.

A Palazzo San Giorgio intanto si lavora alacremente. Tutti i dettagli del cartellone degli eventi legati alla sfilata straordinaria dei Misteri saranno resi noti più in là, quando il lavoro di allestimento delle celebrazioni sarà completato. Quello che sembra certo è la spettacolarità della manifestazione, che sarà ancora più suggestiva grazie alle luci e al clima natalizio che la renderanno unica nel suo genere. Un tributo importante al Di Zinno, le cui creazioni resistono al tempo, mantenendo viva una tradizione che è vanto ed orgoglio della città e dell’intero Molise.