Saranno le indagini dei Carabinieri a fare chiarezza sulla morte di un uomo trovato a terra in via D’Ovidio in pieno centro a Termoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della misericordia ma per il cinquantenne senza fissa dimora, originario di Barletta, non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto i militari della Compagnia adriatica che hanno effettuato i rilievi e raccolto alcune testimonianze. È possibile che l’uomo, che a volte dormiva in stazione, abbia avvertito un malore e sia caduto a terra ma sono in corso ulteriori accertamenti.