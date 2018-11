Termoli, furto con scasso alla scuola Principe di Piemonte: rubate attrezzature multimediali

Furto con scasso, nella notte, alla scuola Principe di Piemonte di Termoli. Dalle prime informazioni, ignoti sono entrati nell’edificio in pieno centro e hanno portato via varie attrezzature multimediali: pc, tablet e lim. Le lezioni sono state sospese per consentire i rilievi ai Carabinieri con i genitori che hanno atteso, insieme ai figli, all’esterno e in piazza Monumento prima dell’inizio delle attività didattiche. Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto.