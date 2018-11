Isernia. Assistenza ai pazienti, al via il corso AVO per volontari e personale ospedaliero

Fra i tanti problemi da affrontare durante un ricovero in ospedale, spesso c’è anche quello della solitudine. Non tutti, infatti, hanno la possibilità di avere sempre accanto un familiare che dia una mano, ma soprattutto che sia di conforto. L’Avo, l’associazione dei volontari ospedalieri, attiva da oltre 20 anni al Veneziale di Isernia, nasce proprio con questo scopo: sostituirsi alla famiglia e dare sostegno morale a chi per vari motivi resta solo. Ma per svolgere un ruolo così delicato non ci si può affidare all’improvvisazione. Bisogna essere preparati e in grado di affrontare ogni situazione. Per questo, motivo, da 22 anni a questa parte l’associazione organizza un corso di formazione e aggiornamento per i volontari e il personale ospedaliero. La missione principale del volontario ospedaliero è dunque quella di sostituire i familiari e dare affetto ai malati. Ma devo occuparsi anche di altro, in stretta collaborazione con la struttura ospedaliera. Si occupano di umanizzazione, ma anche dell’organizzazione di feste, in particolare a Natale e Pasqua. A Isernia, in particolare, la marcia in più dell’Avo è rappresentata da un nutrito gruppo di giovani, sempre pronto a portare una ventata di allegria in ospedale.