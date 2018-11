Gam: ok del Ministero alla proroga della Cig, la firma il 15 novembre

di GIOVANNI DI TOTA

La firma sarà apposta il 15 novembre, ma la decisione di prorogare la cassa integrazione ai 262 ex dipendenti della Gam di Bojano è stata raggiunta al ministero dello sviluppo economico, a Roma.

In via Molise, la delegazione della Regione, con sindacati, alcuni rappresentanti degli operai e il deputato di cinque stelle, Antonio Federico, è stata ricevuta dal capo di gabinetto Giorgio Sorial. Sul tavolo la richiesta di allungare i termini degli ammortizzatori sociali, ma anche l’esame della situazione dell’azienda agroalimentare e, soprattutto, del futuro della produzione nell’area di Bojano.

Le tensioni dei giorni scorsi si sono stemperate quando si è raggiunto un compromesso tra la Regione Molise e il commissario della Solagrital che ha accettato la proposta di rateizzare il fitto del ramo d’azienda in rate trimestrali. La cassa integrazione è stata allora prorogata per un altro anno, con la possibilità, è stato stabilito al tavolo, di recedere a trenta giorni nel caso di inadempienza di una delle parti.

‘La vicenda non è comunque finita qui’, ha commentato Antonio Federico sulla sua pagina facebook, assicurando che continuerà a seguirla da vicino.

In effetti, alla conclusione della partita manca ancora un giro e le carte sul tavolo lasciano gli ex dipendenti con il fiato sospeso. Un passo in avanti è stato fatto, ma per chiudere i giochi manca il rapporto dell’amministratore della Gam che dovrà presentare una relazione sulle proprie attività, sul superamento delle osservazioni del comitato di vigilanza. Il dossier dovrà poi passare il vaglio dei tecnici del ministero del lavoro, il 15 novembre. Solo allora si saprà se l’ok alla proroga degli ammortizzatori sociali sarà definitivo.

E se gli ex 262 di Gam dovranno restare ancora con il fiato sospeso, fonti non ufficiali parlano dei primi colloqui avviati dall’avicola Vicentina, del gruppo Amadori, per le prime assunzioni del nuovo incubatoio. Previsioni di apertura nel mese di gennaio. A Bojano potrebbe ripartire a breve la produzione del pollo e dei suoi derivati