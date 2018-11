È stata senza dubbio una trasferta indimenticabile, impensabile fino a qualche anno fa. Alcuni dei pezzi pregiati esposti al musec, il museo del costume di Isernia, sono infatti approdati alla Reggia di Caserta, giocando un ruolo da protagonista nell’ambito dell’evento “Promenade e Ballo delle Nazioni”, organizzato dall’Associazione “Borboni si nasce”. E che ha permesso di far ammirare ai presenti sia gli abiti dei nobili sia i costumi tradizionali del popolo di metà ‘800. I costumi e i gioielli della collezione del direttore scientifico del museo isernino, Antonio Scasserra, sono stati infatti apprezzati da migliaia di visitatori. Il Musec ha curato in particolare due eventi: il primo, a metà giornata, nel parco del palazzo reale. Sul prato è stata imbandita una tavola con le pietanze e i prodotti tipici della “colazione” contadina molisana, ben diversa dal cornetto e cappuccino che si ordina oggi al bar. In pratica un vero e proprio pranzo. Il secondo appuntamento – quello più atteso e apprezzato – è stato invece proposto negli appartamenti reali, con lo spettacolo: “Ti racconto il costume del Molise”. In particolare il direttore del Musec ha narrato il rito della vestizione della sposa, svelando curiosità e aneddoti legati al costume nuziale. “La partecipazione a questo evento e l’ambientazione esclusiva – ha commentato Antonio Scasserra – per noi rappresentano un grande motivo d’orgoglio, giusto coronamento di un progetto, voluto dalla provincia di isernia, che va avanti da otto anni. Al tempo stesso è stato un momento proficuo e qualificato – ha concluso – per promuovere le peculiarità culturali ed enogastronomiche di tutto il territorio molisano”.