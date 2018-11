Il Comune di Agnone ha diffuso un video in cui si vede un’auto che sfreccia nella periferia della città, dalla quale viene lanciato una busta contenente rifiuti. L’auto prosegue la sua corsa, mentre la busta d’immondizia resta sul ciglio della strada. Del caso se ne stanno occupando i Vigili urbani. Sono infatti previste pesanti sanzioni amministrative per chi abbandona i rifiuti. “Un gesto vergognoso”, il commento del sindaco, Lorenzo Marcovecchio.

Isernia. Abbandono di rifiuti, scattano le sanzioni dei Carabinieri Forestali

Nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti, i Carabinieri della Stazione Forestale di Isernia hanno accertato, in periferia, un abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi su suolo privato, consistenti in scarti edili. Per tale motivo, i militari attivavano le indagini, che facevano risalire al proprietario del terreno. A quest’ultimo venivano applicate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa seicento euro, per aver violato la normativa sulla tutela ambientale.