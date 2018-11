Musec Isernia, i costumi del Molise protagonisti alla Reggia di Caserta

Domani, sabato 3 novembre 2018 il MuseC di Isernia sposterà il consueto appuntamento mensile al di fuori della propria struttura, approdando alla Reggia di Caserta per prendere parte all’evento “Promenade e Ballo delle Nazioni”, organizzato dall’Associazione “Borboni si nasce”.

Per tale occasione, i costumi e i gioielli più belli della collezione Scasserra lasceranno le vetrine del museo per essere indossati da figuranti, che daranno vita a suggestive coreografie dentro e fuori il palazzo reale.

L’evento darà modo ai visitatori di ammirare gli abiti dei nobili (a cura dell’Associazione Borboni si nasce) e i costumi tradizionali popolo di metà ‘800 (a cura del MuseC).

Dalle ore 10.00 la residenza borbonica aprirà le porte al pubblico con un susseguirsi di appuntamenti, tra cui mostre di abiti storici, esposizioni di oggetti d’epoca, creazioni di profumi di corte, il tutto allietato da danze e musiche tipiche del periodo.

Il MuseC curerà due momenti molto suggestivi: il primo, nel parco della Reggia, sul cui prato sarà imbandita una tavola con le pietanze e i prodotti tipici delle “colazioni” contadine molisane; il secondo, negli appartamenti reali, dove prenderà vita lo spettacolo “Ti racconto il costume del Molise”, la vestizione della sposa con il costume nuziale raccontata e commentata da Antonio Scasserra, Direttore scientifico del Museo.

L’invito a prendere parte alla prestigiosa manifestazione e l’esclusività dell’ambientazione nella quale si svolge costituiscono un punto d’orgoglio per il MuseC, ma rappresentano anche un momento proficuo e qualificato per promuovere le peculiarità culturali ed enogastronomiche dell’intero territorio molisano, che per l’occasione sarà rappresentato dagli assessori e alla Cultura e al Turismo della Regione Molise, Vicenzo Cotugno, e della Provincia di Isernia, Cristofaro Carrino.