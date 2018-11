Provincia di Campobasso, i risultati delle elezioni di secondo livello. Vince il centrodestra

È terminato dopo la mezzanotte lo spoglio per le elezioni di secondo livello alla Provincia di Campobasso. Erano tre le liste in competizione (due di centrodestra e una di centrosinistra) per eleggere i 10 consiglieri a Palazzo Magno. La partita è finita con il risultato di 7 a 3 in favore del centrodestra. Sono risultati eletti, in ordine di preferenze:

Contucci Simona

Civetta Orazio

Amoroso Alessandro

Marone Michele

Spina Maria Cristina e

Del Gesso Angelo

Per la prima lista di centrodestra denominata “Insieme in Provincia.

Simona Valente, per la seconda lista di centrodestra denominata “Provincia Amica”.

Giuditta Antonio

Aristotele Giuseppe e

D’Elia Giuseppe per la lista di centrosinistra denominata “Cives Provincia Democratico “.