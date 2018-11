Politica molisana in lutto: si è spento l’ex assessore regionale Angelo Pio Romano

Si è spento oggi, dopo una lunga malattia, all’età di 75 anni, Angelo Pio Romano, ex assessore regionale, esponente di spicco della politica molisana. Romano, nato a B0jano, è stato dirigente regionale presso l’assessorato regionale all’Urbanistica. Candidato per la prima volta al Comune di Bojano nel 1970, viene nominato assessore nel quinquennio 1970-75, rieletto nel 1976, ricopre la carica di assessore e vice sindaco. Nel 1980 assume la presidenza dell’Unità sanitaria 4. Nel 1985 viene eletto sindaco di Bojano, e riconfermato anche nelle elezioni successive. Il grande passo in avanti Angelo Pio Romano lo compie nel 2000 quando viene eletto in Consiglio regionale, ricoprendo la carica di vice presidente della III Commissione Lavori pubblici e Urbanistica. Nelle regionali del 2001 viene rieletto e stavolta per lui arriva l’incarico di assessore regionale all’Urbanistica.

Grande appassionato del mare, oltre che di politica, Angelo Pio Romano si è spento circondato dall’affetto della sua famiglia. Messaggi di cordoglio stanno arrivando, in queste ore, da tutto il mondo politico molisano. I funerali saranno celebrati domani, alle 15,30 nell’antica cattedrale di Bojano.