Cadavere sotto un ulivo e pick up ribaltato sulla strada: giallo a San Martino. S’indaga sui furti nelle campagne

Un pick up, vuoto, senza passeggeri trovato ribaltato la notte del 30 ottobre a San Martino in Pensilis sulla strada interpoderale che collega il paese alla Puglia. Il cadavare di un uomo, rinvenuto invece il giorno seguente, sotto un ulivo a distanza di 300 metri dal luogo dell’incidente, durante un secondo sopralluogo dei carabinieri. Ha tutti i contorni di un giallo il caso su cui stanno indagando i militari dell’Arma al comando del maggiore Raffaele Iacuzio. Il corpo senza vita trovato semi nascosto appartiene a un uomo di 48 anni, originario di Poggio Imperiale e già noto alle forze dell’ordine. Sul cadavere è stata già eseguita una prima ispezione cadaverica che ha accertato la morte in seguito alle ferite riportate nell’incidente. Molto probabile però che il pubblico ministero che si sta occupando del caso Ilaria Toncini decida per un’autopsia, visto che al momento risulta improbabile che il 48enne, ferito gravemente, si sia trascinato fino al luogo del ritrovamento. E allora? Qualcuno ce lo ha portato. Ma chi? Probabilmente gli altri passeggeri del pick up. E’ l’ipotesi a cui sta lavorando la Procura che indaga anche sui furti che proprio la sera dell’incidente ci sono stati nelle campagne di San Martino in Pensilis. Diverse le denunce arrivate dalle aziende agricole e sul retro del pick up, lasciato abbandonato sulla strada, sono stati trovati alcuni degli attrezzi che si usano per il lavoro nelle campagne. L’uomo con molta probabilità faceva parte di una banda di ladri che dopo alcuni furti era in fuga. L’alta velocità sulla strada interpoderale verso la Puglia avrebbe fatto sbandare il mezzo che poi si è ribaltato. L’autopsia sul corpo del 48enne potrebbe anche rivelare se l’uomo è morto sul colpo o se invece sia uscito ferito in maniera grave dall’abitacolo e sia poi morto successivamente.