In vista del “ponte” lungo del 1° novembre, come di consueto, è stata intensificata l’attività della Polizia di Stato in Provincia.

Sono stati rinforzati i servizi di controllo del territorio con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine che, dotate del “Sistema Mercurio” a lettura ottica delle targhe, consentono un immediato riscontro nei terminali di Polizia e un tempestivo intervento in caso di illeciti.

Negli ultimi due giorni, 22 pattuglie tra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Reparto Prevenzione Crimine di Pescara hanno effettuato 17 posti di controllo a Isernia e Venafro, nei principali luoghi di ritrovo e aggregazione, al fine di scongiurare possibili attività delittuose.

Con l’ausilio di una unità cinofila antidroga, sono stati, inoltre, effettuati controlli alla stazione ferroviaria di Isernia e sulle arterie principali, in tutti i punti di accesso alla provincia.

248 le persone identificate, delle quali 56 con precedenti di polizia, e 150 i veicoli controllati.

Gli agenti hanno sequestrato un veicolo per mancanza di copertura assicurativa e contestato diverse infrazioni al Codice della Strada.

Effettuati anche 36 controlli a persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza.

L’attività di prevenzione, fortemente voluta dal Questore Pellicone, prosegue senza sosta, con un’attenzione particolare, quindi, da parte della Polizia di Stato, non solo al capoluogo pentro, ma anche alla Provincia ed in particolare alla città di Venafro, luogo di transito anche di pregiudicati provenienti da altre regioni.