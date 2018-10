C’è anche un giovane avvocato molisano tra i finalisti del premio “Le fonti Awards” nel settore legale. Si tratta di Angelo Visco, avvocato trentacinquenne, della provincia pentra Anche il Molise avrà un proprio rappresentante a “Le Fonti Awards”, evento che si terrà a Milano il prossimo 22 novembre e che rappresenta uno dei principali riconoscimenti mondiali per l’innovazione e la leadership in vari settori, quali la Green Economy, l’Alternative Investments, le Business Opportunities, Global Corporate Excellences, Law, Asset Management, Family Office and Wealth Management, Philanthropy, Private Equity, Real Estate and Property, Assieme allo studio MaBe & Partner di Milano, di cui è socio, partner nonché responsabile della sede di Roma, l’avv. Angelo VISCO é tra i finalisti del premio Le Fonti Awards per la categoria “Boutique d’eccellenza anno – team legale dell’anno – avvocato dell’anno” nei settori di diritto societario, diritto delle esecuzioni e bancario. Un comitato scientifico, composto da esperti del settore accademico, finanziario, imprenditoriale e, ovviamente, legale, individuerà il vincitore del premio per l’anno 2018 tra i 15 finalisti, scelti tra i 400 studi più rilevanti nel settore di competenza. Una location di tutto rispetto farà da scenografia alla premiazione: la splendida sala del gran Galà di Palazzo Mezzanotte di Milano, sede della Borsa Italiana. Le Fonti Awards Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards: pertanto ogni vincitore, oltre ad avere il massimo di visibilità istituzionale a livello nazionale, potrà godere di una importante esposizione mediatica a livello globale presso la comunitá degli investitori, in tutte le cittá dove il Premio è presente: New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti altri centri finanziari globali. L’ambito riconoscimento sarà conferito dalla prestigiosa rivista “Le Fonti Legal”, tra i più importanti periodici del settore forense. La serata de “Le Fonti Awards – Italy” sarà seguita dai maggiori quotidiani finanziari italiani e internazionali, tra i quali il Sole 24Ore, Milano Finanza e l’Harvard Business Review insieme a The Economist e alla presenza della Rai. Anche quest’anno, prima della premiazione, Le Fonti Awards ospiteranno il Ceo Summit, un dibattito esclusivo in diretta tv con i top executive manager italiani dei mercati legale, finanziario, imprenditoriale e assicurativo. L’Avvocato Angelo Visco e lo studio legale MaBe & Partner si giocheranno la partita con l’obiettivo di essere inseriti nell’Albo d’oro in cui ci sono nomi importantissimi, premi Nobel, economisti, opinion leader mondiali come Joseph Stiglitz, Christine Lagarde, Kenneth Rogoff, Michael Spence. Il giovane avvocato molisano, 35enne, sposato con Ilenia da cui ha avuto un bambino, Thomas Manfredi, di due anni, vive con la famiglia a Roma ma cerca di tornare spesso nel suo paese d’origine, Roccaravindola, piccolo centro della Valle del Volturno dove ha anche uno studio, Visco cura le sorti legali delle più grandi società molisane impegnate nei settori energetico, finanziario e dei servizi; opera tra Roma e Milano nel settore bancario, degli NPL (Noan performing loans), real estate e delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari. “È davvero un grande risultato – dichiara l’Avv. Angelo Visco – aver raggiunto un traguardo così importante alla mia età”. “Mi interessa relativamente vincere” – continua il giovane legale molisano – Questa finale già mi ripaga dei tanti sacrifici fatti insieme alla mia famiglia”.