Le scuole di tutta Italia si fermano alle 11.32 per ricordare il crollo della Jovine. Giornata della memoria a San Giuliano di Puglia

DI FABRIZIO OCCHIONERO

Un

minuto di silenzio osservato alle 11 e 32 tra i banchi delle scuole di tutta Italia. Quest’anno il Ministero dell’Istruzione ha invitato i dirigenti di ogni istituto a farlo per onorare e ricordare le vittime del crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia. Alla stessa ora si è rinnovata la commemorazione al cimitero del paese dove i trenta rintocchi della campana degli Angeli hanno scandito i nomi dei ventisette bambini, della ma

estra Carmela e delle du

e don

ne morte in paese per poi s

uonare a distesa co

me segno di speranza per una vita che continua.

Un dolore che si rinnova in silenzio e in preghiera per ricordare una tragedia che ha cambiato per sempre la storia di una comunità e di tutto

il Molise. Presenti a San Giuliano di Puglia i rappresentanti dei comitati delle vittime di stragi e calamità che hanno sconvolto il paese e continuano a chiedere giustizia.

Le autorità civili e militari regionali e locali, soccorritori e volonta

ri, tante persone che quel giorno c’erano e si sono strette alle famiglie pe

r esprimere anc

o

ra una volta affetto e vicina

nza.

Tra loro

l’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso,

cittadino onorario di San Giuliano e

Nicola Magrone, già procuratore di Larino e ora sindaco di Modugno.

Dal cimitero il corteo ha raggiunto il parco della memoria costruito sulle

macerie della scuola crollata dove tanti giunchi artificiali creano singolari percorsi di

meditazione verso il cielo. Qui sono state deposte le corone di fiori per il momento conclusivo con il silenzio eseguito dal maestro Roberto Di Carlo intorno al pilastro conservato della Jovi

ne e tra le lapidi che

ricordano anche la

disposizione

dei banchi.

Il sindac

o di San Giuliano di Puglia, Luigi Barbieri, ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato e condiviso la giornata della memoria a distanz

a di tanti anni con un ricordo sempre vivo anche per la fiaccolata della sera lungo i luoghi del ricordo. In paese è tornato il capo

del dipartimento nazionale

della protezione civile, Angelo Borrelli, che si è soffermato anche sul recente sisma del Basso Molise: “Stiamo andando avanti con le procedure di messa in sicurezza per far rientrare le persone nelle case”.