Isernia. Sicurezza sul lavoro e cantieri stradali, seminario della Cisl

Quando si parla di infortuni sul lavoro viene subito in mente il comparto edilizio. In realtà gli incidenti avvengono in qualsiasi settore. Anche e soprattutto sulle strade, dove spesso e volentieri – purtroppo – si registrano infortuni ai danni sia degli operai sia degli stessi automobilisti. Ciò accade quando non si rispettano le regole, o quando si agisce con superficialità. Per evitare tutto questo, la Cisl Abruzzo-Molise ha promosso un incontro a Isernia per dare una serie di suggerimenti e indicazioni utili agli addetti ai lavori, come ha spiegato il segretario Giovanni Notaro. Al seminario informativo è intervenuto anche il direttore regionale dell’Inail Rocco Del Nero, che ha evidenziato l’importanza del rispetto delle regole e la necessità di sensibilizzare gli operatori del settore su tematiche così importanti. Certo è che non tutti i cantieri rispettano le regole alla lettera. La segnaletica carente o un cartello messo male finisce per disorientare l’automobilista, che così rischia di fare incidente, ha ricordato Raffaele Manuppella, ispettore superiore della Polizia stradale di Isernia.