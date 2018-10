Isernia. Controlli antidroga dei Carabinieri, straniero trovato in possesso di marijuana

A Isernia, nell’ambito di controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al controllo di un nigeriano, ospite di un centro di accoglienza locale che si trovava a piedi nel centro cittadino. Dalla perquisizione personale effettuata dai militari veniva trovato in possesso di un involucro contenente marijuana. La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale.

Frosolone. Carabinieri in cattedra per spiegare “La Grande Guerra” agli studenti

Il Maggiore Michele Carfora, Comandante della Compagnia Carabinieri di Isernia, conferenziere presso la scuola media statale di Frosolone, per illustrare le tematiche relative a “La Grande Guerra”. L’iniziativa è finalizzata a mantenere viva la coscienza delle nuove generazioni sulle radici e sull’identità nazionale. L’incontro, che ha visto la partecipazione di circa 80 studenti, ha suscitato molto interesse, rappresentando un momento di dialogo e di riflessione sulla grande eredità morale offerta dai tanti Caduti nel corso della I Guerra Mondiale.

Isernia. Cane tenuto in condizioni precarie, i Carabinieri Forestali denunciano il proprietario

Cane malnutrito e in precarie condizioni igienico-sanitarie. Ecco cosa si sono trovati davanti agli occhi i Carabinieri della Forestale coadiuvati dal medico veterinario del servizio regionale, che hanno sequestrato l’animale e denunciato il proprietario, per il reato di maltrattamenti di animali.