Nel pomeriggio di ieri presso un’abitazione della periferia di Venafro si è verificato un infortunio sul lavoro. Un operaio quarantenne, impegnato in lavori di ristrutturazione di uno stabile del venafrano, cadeva dall’impalcatura procurandosi fratture multiple. Sul luogo dell’incidente intervenivano i Carabinieri della Stazione di Venafro. I militari dell’Arma hanno tempestivamente avviato le indagini tese a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. L’operaio veniva soccorso da personale del 118 e trasportato presso l’ospedale civile di Isernia; vista la gravità delle lesioni l’uomo veniva trasferito in serata presso l’ospedale di Campobasso.