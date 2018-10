Cede il solaio per le infiltrazioni d’acqua: ferita una coppia di coniugi di Venafro. Lo hanno reso noto i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia, intervenuti sul posto per i soccorsi. La coppia, moglie e marito, ora è ricoverata in ospedale, dove è arrivata con un ambulanza del 118. Sul posto anche i Carabinieri. L’abitazione è stata dichiarata inagibile. Secondo i vigili il crollo è stato provocato dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi che hanno visto tutte le squadre del comando impegnate sul territorio per allagamenti e alberi caduti.