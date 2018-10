Scuola media Andrea d’Isernia, ampi consensi per l’edizione 2018 di “Libriamoci”

Anche quest’anno la Scuola media “Andrea d’Isernia” ha aderito con convinzione a Libriamoci, l’iniziativa organizzata dal Centro per il libro e la lettura – in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – con l’obiettivo fare della lettura un veicolo di crescita sociale e culturale. A ispirare il progetto “Tra le righe del tempo”, coordinato dalla docente Marilena Ferrante, l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. Uno vero e proprio stimolo alla riscoperta della bellezza e del valore della nostra arte, del paesaggio, dei monumenti e di tutto ciò che consideriamo cultura. In questi giorni i ragazzi hanno incontrato la scrittrice e giornalista Emiliana Erriquez che ha presentato il suo libro “A metà del sonno”, ispirato dal crollo di una palazzina; il filosofo Francesco Giampietri, curatore dell’antologia molisana “Cartoline dalla terra che forse esiste”; e la giornalista e scrittrice Nadia Verdile, autrice della biografia di Matilde Serao, donna di grande personalità e spiccata intelligenza.