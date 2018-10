Ieri mattina, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, personale della Squadra Volanti della Questura di Isernia ha proceduto a rilevare un danneggiamento al muro laterale dell’Auditorium “Unità d’Italia” in questo centro cittadino, causato da un’auto pirata non trovata sul posto.

Gli agenti intervenuti hanno proceduto ai rilievi con l’ausilio di personale della Polizia Scientifica.

Immediatamente sono scattate le indagini al fine di individuare l’autore del danneggiamento che è stato identificato dopo poche ore: si tratta di un giovane 26enne, della provincia di Isernia, al quale sono state contestate diverse sanzioni per violazioni amministrative dovute ad infrazioni al Codice della Strada.

Il giovane, pentito del danno causato, ha riferito alla Polizia di essere disposto a risarcire i danni provocati alla struttura, giustificando il proprio allontanamentodal luogo dell’incidente con l’improvvisa paura che lo aveva colto in seguito al violento urto.