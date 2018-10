Tra ferie forzate e reparti in cassa integrazione inizia oggi la settimana nera per la Fiat di Termoli. In azienda fino a mercoledì lavoreranno regolarmente solo 450 operai, nel reparto cambi C546 e M40 e nell’area dove si produce il nuovo motore per la Giulia e la Stelvio. Dal primo e fino al 4 novembre, invece tutta la produzione si fermerà. Non succedeva da anni a Termoli, segno di un cambiamento repentino della situazione all’interno dell’impianto, dove fino a pochi mesi fa si respirava aria di ottimismo. Ora invece c’è una nuova organizzazione del lavoro con turni ridotti, contratti interinali non rinnovati: un campanello d’allarme per i sindacati che da subito si sono attivati per chiedere un incontro con i vertici di Fca e capire quali investimenti ci sono in programma e se, esiste, un futuro per Termoli. Il momento è delicato, ci sono decisioni da prendere per tutti gli stabilimenti del gruppo che stanno vivendo un periodo di difficoltà. Un primo segnale è arrivato, perché è stato fissato al 29 novembre, tra un mese esatto, l’incontro al Lingotto, a Torino, con i vertici di Fca. Si discuterà di missioni produttive e di investimenti previsti dal piano industriale 2018-2022. “Diamo una valutazione positiva alla convocazione – dicono dai sindacati- . Ci aspettiamo che ci vengano date risposte concrete per tutti gli stabilimenti italiani in modo da rispondere positivamente alle preoccupazioni che ci sono”. In attesa del vertice torinese, per il 5 novembre è stato invece fissato a Roma, l’incontro di tutti i rappresentanti sindacali degli stabilimenti italiani per la presentazione della piattaforma unitaria con le richieste per il rinnovo del Contratto Collettivo, in scadenza il prossimo 31 dicembre.