Bonus casa. Per le ristrutturazioni la Regione stanzia 4,5 milioni di euro in tre anni

Un provvedimento a doppia firma, quella del presidente Toma e del consigliere Nico Romagnuolo, una proposta di legge regionale destinata ad introdurre un bonus casa a favore di chi procede alla ristrutturazione di piccole abitazioni, compreso anche il miglioramento sismico. Il contributo massimo erogabile sarà pari a 24mila euro e, in ogni caso, non potrà superare il 25% dell’importo dei lavori effettuati. Un procedura di cofinanziamento e incentivo, quella messa in campo dalla Regione, che riguarderà abitazioni il cui valore catastale non sia superiore agli ottantamila euro.

La nuova legge nasce a fronte di emergenze antiche, come quella legata alla vulnerabilità sismica del territorio molisano, come ha sottolineato il consigliere Romagnuolo.

Il bonus casa si collega direttamente alla nuova legge sulla microricettività, per la quale la Regione ha stanziato 20 milioni di euro. A beneficiarne, come ha detto il presidente Toma, saranno soprattutto i piccoli borghi molisani.

Dal provvedimento sono escluse le abitazioni danneggiate dal sisma del 14 e 16 agosto scorsi, per le quali è in arrivo un terza ordinanza e di misure espressamente dedicate a quell’evento calamitoso.