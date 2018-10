Il maltempo che ha colpito tutta la Regione, ha interessato anche il Basso Molise dove i maggiori problemi li ha creati il vento. Diversi gli alberi sradicati e i rami spezzati finiti in strada e che per fortuna non hanno provocato danni. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire sulla Bifernina in territorio di Guglionesi, dove hanno liberato la carreggiata da un grosso albero caduto. Pericolo scampato anche nel parcheggio di Rio Vivo a Termoli: un albero sradicato dalle fortissime raffiche di vento è finito tra le aree di sosta. Albero caduto anche in via del Mare e in contrada Lauretta a Campomarino. Ancora pali del telefono e della segnaletica stradale piegati dal vento. Anche i collegamenti con le isole Tremiti sono stati interrotti.