Documenti e disegni inediti svelano com’era Isernia alla fine dell’Ottocento

«La storia di Isernia del Garrucci, illustrata da Cesare De Leonardis» non è un semplice libro. È un patrimonio di valore immenso, perché consente agli isernini di riappropriarsi di un importante pezzo di storia del capoluogo. Il volume prodotto dalla Volturnia Edizioni – presentato alla biblioteca Michele Romano – completa un percorso avviato all’incirca un anno fa, quando gli eredi del notaio isernino hanno deciso di donare una serie di preziosi documenti al Comune. Grazie all’impegno del direttore della biblioteca comunale, Gabriele Venditti e della giornalista Manuela De Leonardis tutto quel materiale è stato raccolto in un libro che si propone di raccontare una città che non c’è più, ai più sconosciuta. Al di là dei pur importanti documenti che raccoglie, il volume è particolare proprio per via di questi disegni che offrono un quadro nitido della Isernia del XIX secolo.